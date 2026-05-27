ПВО Ирана сбили американский беспилотник – СМИ

В Иране силами ПВО был сбит беспилотник США, БПЛА сбили в небе над Бушером, сообщают иранские СМИ. При этом Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке опровергает эту информацию.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана минувшей ночью сбили в районе провинции Бушер американский беспилотник, информирует агентство Tasnim.

Военный источник поделился с иранским агентством сведениями о том, что ракета класса "земля - воздух" уничтожила в небе над Бушером американский беспилотник. Кроме того, факт уничтожения БПЛА подтвердил глава округа Джем в Бушере Масуд Тангестани. Также он добавил, что ситуация в иранском округе нормализовалась.

Ранее сообщалось о том, что в Бушере были слышны звуки взрывов, связанные с работой ПВО.

Американская сторона опровергает уничтожение беспилотника над Ираном.

"Ни один американский самолет не был сбит. Все американские воздушные средства находятся на своих местах"

– CENTCOM

Кроме того, по данным агентства Mehr, иранские военные произвели предупредительные выстрелы в сторону нескольких судов, которые пытались пройти Ормуз без согласования с Ираном.