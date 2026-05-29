Дмитриев: Россия нужна Европе для выживания

Европа, по словам Кирилла Дмитриева, не сможет существовать без России, и ЕС, благодаря текущему энергокризису, начинает осознавать это.

Начавшийся из-за блокировки Ормузского пролива энергетический кризис стал импульсом для ЕС перейти к реалистичному взгляду на мир, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, теперь Евросоюзу приходится исправлять совершенные им же ошибки. Спецпредставитель президента добавил, что такой вариант развития событий можно было предугадать.

"Европе нужна Россия, чтобы выжить"

– Кирилл Дмитриев

Этим сообщением глава РФПИ прокомментировал сегодняшнюю публикацию Bloomberg о том, что Брюссель задумался о временной отмене ограничений на стоимость нефти из России из-за ситуации с Ираном.