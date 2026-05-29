Алжир утвердил энергомеморандум с Азербайджаном

Меморандум об энергетическом взаимодействии с Азербайджаном был утвержден сегодня в Алжире. Теперь страны смогут начать сотрудничество в нефтегазе и зеленой энергетике.

Новый шаг к развитию энергетического сотрудничества с Азербайджаном сделал сегодня Алжир: алжирский президент Абдельмаджид Теббун подписал закон о ратификации меморандума по расширению взаимодействия двух стран в углеводородных ресурсах, нефтепереработке и зеленой энергетике.

Напомним, что меморандум был подписан 3,5 года назад, в конце ноября 2022 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о его ратификации уже в феврале 2023 года.

Меморандум предполагает поставки Госнефтекомпанией АР национальной марки легкой нефти Azeri Light алжирской компании Sonatrach Raffineria Italiana, разработку совместных проектов по геологоразведке и производству нефти и газа на материковых и шельфовых месторождениях, развитие технологий выработки водорода и подготовку кадров в сфере зеленой энергетики.

Срок действия меморандума – 5 лет с автоматическим продлением, пока какая-либо из сторон не выйдет из сотрудничества по документу.