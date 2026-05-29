Стратегический нефтяной резерв США упал до двухлетнего минимума

Объем американского стратегического нефтяного резерва (SPR) сократился до минимального с апреля 2024 года на фоне ситуации с Ормузским проливом.

Американский стратегический нефтяной резерв (SPR) значительно уменьшился – его объем достиг минимума с апреля 2024 года, передает телеканал CNN со ссылкой на собственные подсчеты.

Как сообщало Минэнерго США, по данный на конец минувшей недели в SPR находится 1,584 млрд баррелей нефти и нефтепродуктов. Более того, это количество постоянно уменьшается.

Уточняется, что в последний раз меньше 1,5 млрд баррелей в нефти в американских стратегических хранилищах было в марте 2003 года.

В общей сложности после 28 февраля, когда началась война с Ираном, объем нефти в SPR упал приблизительно на 12%. По данным S&P Global Energy, перекрытие Ормузского пролива привело к дефициту 1,2 млрд баррелей нефти на мировом рынке. Для его компенсации только за прошлую неделю из SPR на рынок отправили 9,1 млн баррелей нефти.