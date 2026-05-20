Ахмед аш-Шараа позвонил Дональду Трампу об отмене санкций

По предложению Дамаска президента США и Сирии созвонились прошлым вечером для обсуждения возможностей по полной отмене антисирийских ограничений, не позволяющих стране в полной мере восстановить свою экономику.

Накануне вечером по сирийской инициативе состоялись телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Основной темой беседы стали перспективы отмены все еще действующих антсирийских санкций, вводившихся во времена президента Башара Асада.

Аш-Шараа призвал к продолжению помощи Сирии в восстановлении национальной экономики и повышении уровня жизни в стране, для чего требуется отменить санкции против САР. Также президент Сирии предложил Дональду Трампу стимулировать вложения в сирийскую экономику и содействовать реконструкции довоенных бизнес-проектов.

Как сообщает канцелярия аш-Шараа, сирийский президент подчеркнул важность решения любые вопросов на Ближнем Востоке мирным путем для недопущения новых конфликтов и войн в регионе.

По утверждению сирийской канцелярии, Дональд Трамп отметил интерес США к нормализации обстановки в Сирии, указав на задачи поддержания стабильности в стране и ее возрождения после 15 лет гражданской войны.