Иран отремонтировал 18 подземных ракетных складов - СМИ

Тактика Израиля и США по уничтожению входных тоннелей подземных ракетных складов Ирана не оправдала себя – иранские военные уже разобрали завалы на 18 складах и могут использовать хранящиеся там ракеты в случае новых боевых действий.

Американские СМИ путем анализа спутниковых снимков выяснили, что иранским военным удалось ликвидировать последствия бомбардировок нескольких ракетных арсеналов Исламской Республики, совершавшихся Израилем и США с 28 февраля по 7 апреля.

Речь идет о 18 масштабных подземных складах ракет. Не имея глубинных бомб для поражения подобных объектов, военные Израиля и США в ходе боевых действий уничтожали входы в них с поверхности, чтобы члены Корпуса стражей Исламской революции не могли добраться до своего ракетного оружия.

Однако полученные со спутника изображения этих объектов показывают, что как минимум 50 из 69 входов на подземные ракетные склады уже восстановлены – для этого хватило обычной дорожной техники, включая бульдозеры и грузовики. Таким образом, КСИР готовится к потенциальному возобновлению иранской войны, обеспечивая свои возможности по массированным запускам ракет.

Телеканал CNN утверждает, что на этих 18 складах сосредоточено около 1 тыс ракет, и заключает, что тактика уничтожения входных тоннелей не оправдала себя – само оружие уцелело, а получить доступ к нему после введение перемирия не составило для иранских военных труда.