Посол США в Турции стал спецпредставителем Трампа по Ираку

Президент США Дональд Трамп проявил интерес к двустороннему взаимодействию Вашингтона с Багдадом: он назначил одного из своих ближайших соратников Тома Баррака, работающего сейчас американским послом в Турции, специальным представителем по Ираку.

Таким образом, Том Баррак будет одновременно послом США в Турции и спецпредставителем американского президента по двум турецким соседям – Сирии и Ираку.

"Том Баррак, который проделал выдающуюся работу, будет назначен специальным представителем президента по Ираку, так как мы развиваем наше стратегическое сотрудничество с правительствами Сирии и Ирака, и наши отношения с ними продолжают укрепляться"

– Дональд Трамп

Американский лидер подчеркнул, что в должности турецкого посла Том Баррак пользуется полноценной поддержкой Госдепартамента.