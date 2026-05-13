Двух участников протестных акций казнили в Иране

Иранские СМИ сообщают о казни двух участников акций протеста. Их обвинили в порче госимущества и столкновениях с правоохранителями.

В Иране 1 июня осуществили казнь двух протестующих, задержанных во время январских демонстраций. Об этом пишут местные средства массовой информации.

По данным Iran International, мужчин признали виновными в поджоге мечети в районе Гиша в Тегеране, повреждении государственного имущества, столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов и блокировании улиц.

Приговоры в отношении них были утверждены Верховным судом.

Напомним, массовые протесты начались в ряде городов Ирана в конце прошлого года. Это были самые масштабные протесты со времен Исламской революции 1979 года.