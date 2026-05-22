Катар согласился обсудить с Ираном платную деблокаду Ормузского пролива

Катар может начать платить Ирану за проход своих кораблей через Ормузский пролив – но только на тот срок, пока Тегеран будет работать над мирной сделкой с Вашингтоном. Об этом сообщил министр обороны эмирата.

Глава Минобороны Катара шейх Сауд бен Абдель Рахман Аль Тани заявил о готовности государства провести переговоры с Исламской Республикой Иран по оплате безопасного выхода в открытое море из Персидского залива – до тех пор, пока ситуация в Ормузском проливе не нормализуется.

Аль Тани пояснил, что Катар ни в коем случае не допускает бессрочное взимание Ираном пошлины за проход через Ормузский пролив – солидаризуясь с другими государствами Персидского залива, он отвергает подобные намерения Тегерана.

"Что касается взимания установленных законом сборов, я думаю, что Катар, а также партнеры в заливе очень четко заявили, что взимание пошлин всегда будет сказываться на потребителе, поэтому мы против этого"

– Сауд бен Абдель Рахман Аль Тани

Министр подчеркнул, что Катар согласен лишь на диалог с Ираном по временным выплатам, которые будут использованы иранской стороной для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, включая его разминированием. Такую меру эмират рассматривает в качестве способа уже сейчас восстановить прежний трафик в проливе, когда за сутки его пересекало порядка 100 кораблей.

Аль Тани добавил, что Катар не хотел бы создавать опасный прецедент, соглашаясь на оплату прохода через Ормузский пролив – этим примером могут воспользоваться другие государства, расположенные вблизи критических морских путей во всем мире.