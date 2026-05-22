Катар согласился обсудить с Ираном платную деблокаду Ормузского пролива

Глава Минобороны Катара шейх Сауд бен Абдель Рахман Аль Тани заявил о готовности государства провести переговоры с Исламской Республикой Иран по оплате безопасного выхода в открытое море из Персидского залива – до тех пор, пока ситуация в Ормузском проливе не нормализуется.
Аль Тани пояснил, что Катар ни в коем случае не допускает бессрочное взимание Ираном пошлины за проход через Ормузский пролив – солидаризуясь с другими государствами Персидского залива, он отвергает подобные намерения Тегерана.
"Что касается взимания установленных законом сборов, я думаю, что Катар, а также партнеры в заливе очень четко заявили, что взимание пошлин всегда будет сказываться на потребителе, поэтому мы против этого"
– Сауд бен Абдель Рахман Аль Тани
Министр подчеркнул, что Катар согласен лишь на диалог с Ираном по временным выплатам, которые будут использованы иранской стороной для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, включая его разминированием. Такую меру эмират рассматривает в качестве способа уже сейчас восстановить прежний трафик в проливе, когда за сутки его пересекало порядка 100 кораблей.
Аль Тани добавил, что Катар не хотел бы создавать опасный прецедент, соглашаясь на оплату прохода через Ормузский пролив – этим примером могут воспользоваться другие государства, расположенные вблизи критических морских путей во всем мире.