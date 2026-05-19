Страны Персидского залива выступили против иранского администрирования Ормуза

Ближневосточные страны выступили против попыток Тегерана администрировать воды Персидского залива и Ормузского пролива, отвергнув новую иранскую структуру по управлению судоходством и предложенный Ираном маршрут транзита грузов.

Страны Персидского залива – ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар и Саудовская Аравия – выступили против попыток Тегерана навязать свои условия судоходства в Ормузском проливе. Страны подписали совместное заявление в рамках сессии Комитета по безопасности на море (КБМ).

В частности, страны выступили против новообразованной Ираном структуры "Управление по делам Персидского залива". Подписавшие заявление страны усомнились в наличии у Ирана полномочий в контроле над водами Ормузского пролива и Персидского залива.

Кроме того, ближневосточные монархии отвергли предложенный Тегераном альтернативный маршрут движения судов через Ормуз.

Ранее власти ИРИ учредили "Управление по делам Персидского залива" и обнародовали карту его зоны ответственности, которая включает участок Ормузского пролива от иранского района Кух-Мобарак и эмирата Эль-Фуджайра на востоке до острова Кешм и эмирата Умм-эль-Кайвайн на западе.