Свыше сотни незаконных построек снесли в Дагестане после паводка

Массовый снос незаконных строений был совершен в Дагестане властями в ходе приведения в порядок русел рек после разрушительных паводков.

Более 110 незаконно возведенных строений на данный момент снесено в Дагестане при расчистке речных русел после паводка, отчитался на заседании правкомиссии председатель правительства региона Магомед Рамазанов.

По его словам, после природного катаклизма оперативно были запущены работы по расчистке русел рек и пространств под мостами, также шло увеличивание защитных водооградительных валов.

"На сегодняшний день расчищено 17 км русел рек, 66 подмостовых пространств, снесено 115 незаконных построек в водоохранных зонах"

– Магомед Рамазанов

Чиновник подчеркнул, что эти меры позволили избежать повторения трагических событий в период 24-26 мая, когда уровень воды в реках вырос до неблагоприятных отметок.

Премьер добавил, что процесс продолжается, предпосылок для внештатных ситуаций не наблюдается.