МАГАТЭ: Казахстан готов принять обогащенный иранский уран

Рафаэль Гросси сообщил, что Казахстан готов разместить на своей территории иранский обогащенный уран в случае достижения договоренности между США и Ираном по ядерной программе.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности Казахстана принять иранский обогащенный уран при успешном исходе переговоров между США и Ираном. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

Гросси пояснил, что в Казахстане действует Банк низкообогащенного урана, где материал может быть безопасно размещен. По его словам, в настоящий момент Вашингтон и Тегеран готовы к уступкам и хотят заключить сделку.

Отметим, вопрос вывоза обогащенного урана из Ирана является одним из ключевых в переговорах по ядерной программе Вашингтона и Тегерна. Президент России Владимир Путин отмечал, что российские предложения по вывозу иранского урана остаются в силе.

