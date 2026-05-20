АТОР: Туристы в Крыму увеличили средние траты на отдых до 25%

Средний чек летнего отдыха в Крыму вырос в этом году на 17-25%, в то время как на остальных курортах России цены практически не изменились.

Российские туристы в Крыму увеличили средние траты на летний отдых на 17-25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Соответствующую статистику приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Курорты Кавминвод продемонстрировали рост среднего чека на 13-15%. При этом в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге финансовые затраты отдыхающих практически полностью сохранили показатели прошлого года.

Стабильной осталась и стоимость туров без перелета в Краснодарский край. На это повлияли сохранение прошлогодних цен в Анапе и специальные предложения от отелей Сочи, а также тенденция к сокращению длительности поездок и выбору более дешевого жилья в Сочи и Геленджике.

Общее повышение стоимости по всем направлениям оценивается в 4-6%, что вдвое ниже показателей 2025 года. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин подчеркнул, что текущее замедление темпов удорожания является позитивным фактором для туристов.

По словам экспертов, из-за падения покупательной способности часть людей отказывается от поездок к морю. Туристы все чаще выбирают загородный отдых у местных рек и озер, бронируют дешевые отели с меньшим количеством звезд и берут туры без питания.