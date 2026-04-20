АТОР: Снижение курса доллара незначительно отразилось на стоимости зарубежных туров

Падение курса доллара почти не изменило стоимость отдыха за границей. Скидки на турецкие курорты в июне не превышают 10%.

Ассоциация туроператоров России зафиксировала незначительное снижение цен на зарубежные путевки на фоне падения курса доллара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую службу организации.

По данным ассоциации, в реальности цены на июньские туры в бюджетные отели "четыре" и "пять звезд" упали не больше чем на 9%. Проживание в гостиницах премиум-класса подешевело всего на 3-5%.

Ранее в СМИ появилась информация о падении цен на путевки в Турцию и Таиланд до уровня 2020 года. В частности, утверждалось, что пятидневный отдых в Турции с перелетом обойдется в 40 тыс руб.

В АТОР пояснили, что за эту сумму продаются туры в Стамбул с проживанием в гостинице категории "две звезды" с плохим рейтингом и без питания.

Минимальные цены на пятидневный отдых на двоих по системе "все включено" в Анталье составляют от 60 тыс руб без багажа, в Аланье на чартерах крупных туроператоров от 65,4 тыс руб, а на Эгейском побережье от 71,1 тыс руб.

Наличие недорогих коротких туров в ассоциации связывают с точечной распродажей билетов на ближайшие рейсы, а не с курсом валют. Там не рекомендуют откладывать покупку путевок в ожидании дальнейшего падения доллара, так как из-за высокой загрузки отелей оставшиеся номера будут только дорожать.