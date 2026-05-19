Власти Дагестана восстановят разрушенный паводками мост к концу 2027 года

На ремонт разрушенного моста в Карабудахкентском районе Дагестана направят около 219 млн руб. Все работы планируют завершить к концу 2027 года.

Власти Дагестана восстановят мост в Карабудахкентском районе, который обрушился из-за весенних паводков. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

На восстановление разрушенного объекта направят около 219 млн руб. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин заявил, что необходимый объем финансирования уже определен

"Это у нас один из тех мостов, которые были повреждены в результате стихии. Он обследован. Определен объем финансирования, который необходим для его восстановления. Лично проконтролирую, чтобы мост был"

- Федор Щукин.

Всего из-за разгула стихии в Дагестане оказались разрушены пять мостов, а еще 19 переправ сейчас находятся в аварийном состоянии.

Напомним, в конце марта и начале апреля в Дагестане прошли сильнейшие ливни, вызвавшие масштабные подтопления, а также сход лавин и селей в горах. Из-за последствий стихии власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Каспийске, Дагестанских Огнях и еще 7 районах республики.