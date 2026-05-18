Россия готова помочь Ирану и США с переговорами – Рябков

Россия при необходимости готова посодействовать переговорам Ирана и Соединенных Штатов. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

При этом он подчеркнул, что Москва не намерена навязывать свои услуги.

"Россия готова оказать посильное содействие в урегулировании данного конфликта, о чем его сторонам хорошо известно. При этом мы никогда не навязывали и не собираемся навязывать свои услуги, но в случае соответствующего обращения протянем руку помощи"

– Сергей Рябков

Замглавы российского внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что Россия остается "приверженной поиску развязок исключительно в политико-дипломатической плоскости". Он добавил, что РФ приветствует попытки США и Ирана возобновить переговоры, отметив "деятельную роль Пакистана в стабилизации обстановки и создании условий для движения в сторону прочного мира".

Ранее сообщалось, что США намерены нанести удар по Ирану 19 мая, однако в итоге американский президент Дональд Трамп сообщил, что отказался от этой идеи по просьбе ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара, считающих, что можно достичь договоренностей с Ираном, которые предполагали бы его отказ от ядерного оружия.