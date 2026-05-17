Ситуация с водой в Тегеране остается тревожной – власти

Руководство Тегерана предупредило жителей об опасном дефиците воды, который угрожает иранской столице в преддверии приближающегося лета.

Проблема нехватки воды в Тегеране остается весьма острой, с таким предупреждением выступил глава комитета по здравоохранению, окружающей среде и городскому благоустройству Тегеранского городского совета Мехди Пирхади.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что недавно в столице прошли дожди, запасы в водохранилищах остались недостаточными. По словам Пирхади, властям требуется содействие общественности и правительства, в противном случае летом Тегеран ждет катастрофа.

Чиновник отметил, что почти в десяти провинциях, где живут порядка 35 млн человек, продолжается дефицит осадков относительно среднего многолетнего уровня.