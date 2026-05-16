В Кремле рассказали о составе делегации президента РФ в Китае

Вместе с президентом России в Китай отправятся все профильные министры, сообщили в Кремле. Там отметили, что у Москвы очень большие ожидания от этого визита.

Президента России Владимира Путина во время визита в Китай будут сопровождать все профильные вице-премьеры. Об этом рассказал 18 мая Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства.

"Это будут все профильные вице-премьеры, многие министры, руководители государственных и частных компаний, которые работают в Китае"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля добавил, что у Москвы очень серьезные ожидания от предстоящей поездки российского лидера в Китай.

Напомним, президент РФ отправится в Китай во вторник, 19 мая. В ходе поездки он проведет встречу с председателем КНР. Кроме того, лидеры двух стран посетят церемонию открытия Годов образования РФ и Китая.