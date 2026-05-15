В Армении начала работу миссия наблюдателей от СНГ

120 наблюдателей направило СНГ на выборы в Армению. Это 12-я миссия наблюдателей Содружества в эту страну.

Миссия наблюдателей от СНГ начала работу в Армении. Представителям организации предстоит наблюдать за электоральным процессом в республике, которая 7 июня выберет парламентариев.

"На основании приглашения Республики Армения миссия наблюдателей от СНГ на выборах в Национальное собрание Республики Армения и ее штаб 18 мая 2026 года приступили к мониторингу избирательной кампании"

– пресс-служба исполкома СНГ

Подчеркивается, что представители СНГ отправятся наблюдать за ходом выборов в Армению в 12-й раз. Всего СНГ направило 134 миссии наблюдателей в страны Содружества за все время.

В состав миссии в Армению войдут около 120 человек, при этом 8 из них будут работать длительное время.