Запуск легкорельсового трамвая в Астане прошел с нюансами

Старт работы нового инновационного общественного транспорта в столице Казахстана Астане сегодня прошел со сбоями, которые провоцировали сами пассажиры – нарушителей работы LRT определят с помощью камер и сдадут полиции.

Начало работы инновационного общественного транспорта – легкорельсового трамвая (LRT) в столице Казахстана Астане - не обошлось без шероховатостей: на несколько минут останавливались вагоны LRT, сообщили в управляющей компании CTS.

"На линии LRT зафиксированы отдельные случаи нарушения пассажирами правил безопасности, которые могут привести к аварийным ситуациям и временным задержкам движения"

- сообщение

Конечно, столь диковинный трамвай не мог не вызвать интереса впервые решивших прокатиться на нем астанинцев, и они с интересом пробовали все кнопки в его салоне, в том числе и кнопку экстренного торможения на платформе станции, передает Sputnik Казахстан.

Некоторые из них пытались активировать кнопку экстренного открытия дверей или открыть двери вагона изнутри и даже пытались просунуть руку в щель закрывающиеся двери вагона, отметили в управляющей компании.

Система реагировала на это соответственно, поскольку ее автоматика воспринимала такие действия как потенциальную угрозу безопасности и останавливала поед, после чего следовали дополнительные проверки, - подчеркнули в компании.

Впрочем, нарушителям такое даром не пройдет – их "вычислят" с помощью камер видеонаблюдения, после чего им и придется объяснять свои действия уже в полиции, предупредили в CTS.