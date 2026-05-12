Запуск легкорельсового трамвая в Астане прошел с нюансами

Начало работы инновационного общественного транспорта – легкорельсового трамвая (LRT) в столице Казахстана Астане - не обошлось без шероховатостей: на несколько минут останавливались вагоны LRT, сообщили в управляющей компании CTS.
"На линии LRT зафиксированы отдельные случаи нарушения пассажирами правил безопасности, которые могут привести к аварийным ситуациям и временным задержкам движения"
Конечно, столь диковинный трамвай не мог не вызвать интереса впервые решивших прокатиться на нем астанинцев, и они с интересом пробовали все кнопки в его салоне, в том числе и кнопку экстренного торможения на платформе станции, передает Sputnik Казахстан.
Некоторые из них пытались активировать кнопку экстренного открытия дверей или открыть двери вагона изнутри и даже пытались просунуть руку в щель закрывающиеся двери вагона, отметили в управляющей компании.
Система реагировала на это соответственно, поскольку ее автоматика воспринимала такие действия как потенциальную угрозу безопасности и останавливала поед, после чего следовали дополнительные проверки, - подчеркнули в компании.
Впрочем, нарушителям такое даром не пройдет – их "вычислят" с помощью камер видеонаблюдения, после чего им и придется объяснять свои действия уже в полиции, предупредили в CTS.