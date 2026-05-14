У стран ОТГ может появиться Цифровой тюркский коридор

Страны Организации тюркских государств могут объединиться единым цифровым коридором, который позволит развивать облачные и квантовые технологии и как следствие их экономику.

Странам-участницам Организации тюркских государств (ОТГ) следует разработать концепцию "Цифрового тюркского коридора", который соединит региональные дата-центры высокоскоростными каналами связи, предложил на неформальном саммите организации в казахстанском Туркестане президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Такая сеть стратегического сотрудничества в области ИИ поможет определить новые точки экономического роста этих стран, а также поможет им развивать облачные и квантовые технологии, отметил узбекистанский лидер, передает Podrobno.uz.

Еще одно новшество, которое предложил президент страны - объединить усилия Центра исламской цивилизации в Ташкенте, ТЮРКСОЙ и Тюркской академии на единой платформе больших данных. В пример он привел работающую в Узбекистане программу "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта", которая позволила получить базовые навыки более миллиону молодых людей.

Также Мирзиеев предложил создать при Организации систему мониторинга климатических рисков, основанную на спутниковых данных, и объявить 2027 год в рамках ОТГ Годом охраны природы.

Еще один важный аспект взаимодействия – кибербезопасность, Узбекистан выступил с предложением о создании Тюркского альянса в этой сфере и защите цифровой инфраструктуры, а также укрепить сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Напомним, в Туркестане (Казахстан) сегодня стартовал неформальный саммит стран-участниц ОТГ, посвященный искусственному интеллекту и цифровому развитию.