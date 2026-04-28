Первая встреча ШОС по стандартизации прошла в Москве

ШОС провела первую встречу руководителей по стандартизации в Москве и утвердила план сотрудничества на 2026–2027 годы.

В Москве впервые состоялась встреча руководителей национальных органов по стандартизации государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом ТАСС сообщили в Росстандарте.

На встрече был утвержден план действий по сотрудничеству в области стандартизации в рамках ШОС на 2026–2027 годы. В мероприятии участвовали делегации 10 государств-членов объединения, а также секретариат ШОС.

"Документ включает в себя 143 мероприятия - в том числе, по созданию общей базы стандартов, экспертных групп в ключевых областях, наращивание регионального потенциала и многие другие"

- заявление

Участники также обсудили состояние и перспективы взаимодействия между государствами-членами ШОС в сфере стандартизации, включая цифровизацию, стандартизацию искусственного интеллекта, водородные технологии, пищевую безопасность и биоэкономику.

"Особое внимание в ходе обсуждений было уделено вопросам гармонизации подходов и обмена лучшими практиками в целях снижения технических барьеров в торговле и развития кооперации между государствами-членами организации"

– заявление