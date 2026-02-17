Авария оставила без воды 16 санаториев Железноводска

Сегодня утром 16 санаториев ставропольского курортного Железноводска фактически остались без воды из-за аварии на Кубанском водоводе, сообщает "Ставрополькрайводоканал".

"До устранения аварии будет снижено давление и временно прекращена подача воды в курортную зону Железноводска"

Авария, помимо санаториев, имеющих на такой случай собственный суточный запас воды, затронула две котельные, лицей и гостиницу, а также 400 абонентов: сейчас ее в экстренном режиме устраняют специалисты компании, завершить работы планируется к 15 часам, передает "Интерфакс".

Губернатор края Владимир Владимиров поставил задачу региональному МинЖКХ и Крайводоканалу обеспечить старт восстановительных работ ранним утром.

Прокуратура по Ставропольскому краю уже начала проверку из-за аварии, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Городская прокуратура контролирует все ремонтные работы и сроки их выполнения. Особое внимание надзорный орган уделяет вопросам организации бесперебойного подвоза воды жителям и гостям курорта, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что 12 февраля на Кубанском магистральном водоводе произошла масштабная авария, оставившая без воды ряд городов края. Именно после нее в городах Кавминвод стали ограничивать водоснабжения.