Трамп и Си Цзиньпин встретились в Пекине

Минувшей ночью в Доме народных собраний в Пекине прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, сообщает Центральное телевидение Китая.

В ходе встречи лидеры двух стран подтвердили настрой на сотрудничество, отметив: от этого выигрывают обе стороны, а от противостояния обе стороны страдают, а значит - следует быть партнерами, а не противниками, — сказал китайский лидер, передает РИА Новости.

В свою очередь, Трамп поблагодарил китайского коллегу за прием и назвал свой визит честью.

"У нас все получалось, когда возникали трудности, мы их решали. Нас ждет фантастическое совместное будущее. ...Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо"

- Дональд Трамп

"Стабильные отношения Китая и США выгодны всему миру. Обе стороны должны сотрудничать и быть партнерами, а не противниками, чтобы достичь взаимного успеха и процветания, а также проложить путь для правильного взаимодействия крупных держав в новую эпоху"

- Си Цзиньпин

У Китая и США масса общих интересов, которые перевешивают имеющиеся между странами разногласия, и успех каждой из сторон – это возможность для другой, - сказал китайский лидер. Поэтому Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не противниками, добиваться общего успеха и процветания, добавил он.

Китай и США должны "взаимно способствовать успеху друг друга, совместно процветать и найти правильный путь сосуществования крупных держав в новую эпоху", отметил председатель КНР.

Глава Белого дома, в свою очередь, заверил Си Цзиньпина: американские бизнесмены собрались в Пекине, чтобы засвидетельствовать свое почтение, и они с нетерпением ожидают начала торговли и ведения бизнеса с КНР, и со стороны США это будет на полностью взаимной основе.

Лидеры двух стран в ходе переговоров затронули и международную тематику – так, говоря он нынешнем противостоянии в Персидском заливе, США и Китай договорились, что ни одна страна не должна взимать плату за проход через Ормузский пролив. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента Соединенных Штатов.

Также госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что Москва и Киев вскоре возобновят взаимодействие по вопросу урегулирования на Украине.