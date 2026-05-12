Визит Трампа в Китай 2026: когда встреча с Си, что обсудят, чего ждать?

Когда Трамп встречается с Си Цзиньпином, почему этот визит важен, чья экономика сильнее, каковы пошлины США против Китая, что поставляют Китай и США друг другу, каковы военные расходы США и Китая, какой долг у США и Китая, как развиваются технологии Китая и США, какое место занимает Китай в конфликте Ирана и США?

Дональд Трамп сегодня вечером прибыл в Пекин для двухдневного саммита с председателем КНР Си Цзиньпином - первой встречи лидеров двух стран за шесть месяцев и первого визита действующего американского президента в Китай почти за десятилетие. Саммит пройдет на фоне нескольких пересекающихся кризисов: от войны в Иране и блокировки Ормузского пролива до технологической гонки, пошлин и споров вокруг Тайваня.

Когда Трамп едет в Китай и когда встреча Трампа и Си Цзиньпина?

Глава Белого дома посещает Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая 2026 года. Основные мероприятия и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином запланированы на 14 и 15 мая. Текущий визит Трампа в КНР стал первым для действующего президента США с ноября 2017 года. Изначально саммит планировался на 31 марта - 2 апреля, но был отложен почти на два месяца из-за американо-израильской войны против Ирана, которая поглотила внимание Вашингтона и вынудила Белый дом перенести ключевые дипломатические мероприятия.

Почему важен саммит Трампа и Си?

Трамп прибывает в Пекин в политически уязвимый момент: его рейтинги одобрения внутри страны пострадали из-за иранской войны и растущей инфляции. Внешнеполитическая победа - будь то торговые договоренности, подвижки по Ирану или соглашение о поставках редкоземельных минералов - может укрепить его позиции перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс.

Две крупнейшие экономики мира остаются заложниками отношений, определяемых стратегическим соперничеством и экономической зависимостью. США по-прежнему опираются на производственные мощности Китая, а Китай зависит от доступа к американским потребителям, технологиям, рынкам капитала и стабильности долларовой финансовой системы. Каждая сторона стремится к большей автономии, но обе остаются привязанными к структуре взаимной зависимости, которую невозможно демонтировать без серьезного ущерба для самих себя. Нынешний саммит в Пекине - не столько о примирении, сколько о поддержании контролируемой напряженности, в рамках которой конкуренция может продолжаться, не переходя в открытое столкновение.

Чья экономика сильнее - Китая или США?

Четверть века назад соотношение сил в мировой торговле было иным. В 2001 году США оставались крупнейшим мировым экспортером, продавая товаров на $729 млрд, тогда как Китай занимал четвертое место с показателем $266 млрд - примерно треть от американского объема. Лишь 30 стран торговали с Китаем больше, чем с США.

Но теперь картина изменилась. Китай стал крупнейшим в мире экспортером, поставляя товаров на $3,59 трлн в год против $1,9 трлн у США. В 2024 году положительное сальдо торгового баланса Китая превысило $1 трлн - рекордный показатель для любой страны мира. Уже 145 государств торгуют с Китаем больше, чем с США. Основу китайского экспорта составляют машины и электрическое оборудование (включая телефоны и компьютеры) - на них приходится почти треть всех зарубежных продаж КНР, а также металлы и текстиль.

Однако США остаются вторым по величине экспортером мира. В 2024 году Америка продала товаров на $1,9 трлн, однако импорт достиг $3,12 трлн, создав значительный торговый дефицит. Именно этот дефицит стал главным обоснованием для масштабных тарифов, введенных администрацией Трампа после возвращения в Белый дом в январе 2025 года. Ключевые статьи американского экспорта - машины и электрическое оборудование ($447 млрд), минеральные продукты, включая топливо и масла ($364 млрд), и химическая продукция ( $245 млрд).

Каковы пошлины США против Китая сейчас?

К маю 2026 года средняя тарифная ставка США на китайский импорт составляет около 33%, если рассчитывать ее как торгово-взвешенный показатель по всему импорту из КНР. Эта ставка складывается из нескольких слоев пошлин: базовой ставки режима наибольшего благоприятствования (около 3,4%), пошлин по статье 301 (от 7,5% до 25%), пошлин в 20%, связанных с фентанилом, и ответных пошлин в 10% в рамках 90-дневного перемирия, действующего до августа 2026 года. Для некоторых товарных категорий - электромобилей, литий-ионных батарей, отдельных видов солнечной продукции - совокупная ставка превышает 145%.

Китай, со своей стороны, ввел общую 10-процентную надбавку на весь американский импорт, а также дополнительные адресные пошлины на ключевые статьи энергетического и сельскохозяйственного экспорта США. По состоянию на май 2026 года китайские тарифы составляют: 20% на сырую нефть, 25% на СПГ, 11% на пропан и этан, 28-31% на уголь, 13% на соевые бобы и от 22% до 77% на говядину - в зависимости от того, превышен ли квотный порог, установленный Пекином в декабре 2025 года.

Что поставляет Китай США и что США экспортирует в Китай?

Несмотря на тарифное противостояние, две страны остаются значительными торговыми партнерами. В 2025 году объем двусторонней торговли товарами превысил $500 млрд, хотя впоследствии он сократился из-за обмена ответными пошлинами с начала второго президентского срока Трампа. США остаются крупнейшим торговым партнером Китая, а Китай - третьим по величине для США, уступая Мексике и Канаде.

В 2024 году США закупили у Китая товаров на $453 млрд. Основные категории: машины и электрическое оборудование ($212 млрд), различные товары - игрушки, постельные принадлежности, мебель ($57,9 млрд) и текстиль ($31,9 млрд).

В том же году Китай приобрел у США товаров на $145 млрд, главными из которых стали машины и электрическое оборудование ($30,8 млрд), минеральные продукты, включая топливо и масла ($24,1 млрд), и химическая продукция ($18,2 млрд).

Одним из ключевых пунктов повестки пекинского саммита станет предложение о создании механизма, который позволил бы двум крупнейшим экономикам мира управлять торговлей нечувствительными товарами в условиях, когда обе стороны ужесточили экспортный контроль над стратегической продукцией, такой как полупроводники и критически важные минералы. По оценкам, обсуждаемая корзина товаров с пониженными тарифами может составить от $30 до $50 млрд с каждой стороны.

Принципиальный сдвиг по сравнению с прошлыми диалогами заключается в том, что Вашингтон больше не требует от Пекина изменить государственно-ориентированную, экспортную модель экономики - вместо этого усилия фокусируются на численных торговых целевых показателях в нестратегических секторах.

Каковы военные расходы США и Китая?

США остаются мировым лидером по военным расходам, опережая Китай почти в три раза в долларовом выражении. Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2025 году военный бюджет США составил $954 млрд (3,1% ВВП), тогда как Китай потратил оценочно $336 млрд (1,7% ВВП). На две страны вместе приходится более половины общемировых военных расходов. США обладают явным преимуществом в воздушной мощи, имея втрое больше самолетов и несопоставимо более развитую вспомогательную инфраструктуру. На море Китай располагает численно большим флотом, однако США сохраняют качественное превосходство в огневой мощи, подводном флоте и авианосных группах.

Какой долг у США и Китая?

И США, и Китай несут значительное долговое бремя. По последним данным на 2026 год, госдолг США превысил $39 трлн - наивысший уровень в истории - и составляет, по различным оценкам, от 115% до 130% ВВП. Процентные расходы по долгу достигли $1,22 трлн, превысив военные расходы страны. Moody's уже понизило кредитный рейтинг США, а Бюджетное управление Конгресса прогнозирует дальнейший рост дефицита - примерно на $100 млрд в 2026 году по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам МВФ, к 2030 году госдолг США может достичь 142,1% ВВП.

Мировой финансовый кризис 2008 года стал переломным моментом для США: тогда долг резко вырос из-за спасения банков и масштабного экономического стимулирования. Второй резкий скачок произошел во время коронавирусной пандемии, когда правительство выделило триллионы долларов на бизнес-кредиты и пособия по безработице.

Долг Китая также увеличивался, но более стабильно: с примерно 22% ВВП в 2000 году до 34% в 2009 году, после чего начал расти круче - в основном за счет инвестиций в инфраструктуру и заимствований местных органов власти. По оценкам МВФ на 2026 год, государственный долг Китая может составлять около 107% ВВП с учетом забалансовых финансовых механизмов местных правительств.

Однако официальные китайские данные указывают на значительно более низкий уровень - около 68,5% ВВП, при этом акцентируется, что китайские заимствования направлялись преимущественно в производительные сектора: высокоскоростные железные дороги, новую энергетику и технологии, а не на потребление и рефинансирование старых долгов. Китай также последовательно сокращает свои вложения в американские казначейские облигации: к февралю 2026 года объем принадлежащих КНР гособлигаций США снизился до $693 млрд.

Развитие технологий Китая и США - кто круче?

В сфере новых технологий - от ИИ до электромобилей - Китай движется вперед с исключительной скоростью, хотя США и сохраняют лидерство в ряде ключевых областей. По данным Morgan Stanley, США опережают мир по корпоративным инвестициям в ИИ: только в 2024 году американские компании потратили $109 млрд, что почти равно расходам всего остального мира вместе взятого. США также выпускают вдвое больше значимых моделей ИИ, чем Китай, включая OpenAI ChatGPT, Google Gemini и Meta Llama - по сравнению с главной китайской разработкой DeepSeek.

Ключевое преимущество США связано и с полупроводниками. Программная платформа CUDA от Nvidia обеспечивает американским чипам значительное превосходство над китайскими аналогами, а Вашингтон вводит все более жесткие экспортные ограничения на поставки передовых чипов и оборудования для их производства в Китай. Законодательная инициатива, известная как MATCH Act, продвигаемая в Конгрессе, направлена на ужесточение контроля над поставками оборудования для выпуска чипов в КНР - в том числе через механизмы давления на союзные страны, включая Японию и Нидерланды. Однако обе страны критически зависят от Тайваня, который производит почти 90% передовых чипов, необходимых для развития ИИ. С другой стороны, Китай уверенно лидирует в области электромобилей. В 2024 году почти половина всех проданных в КНР новых автомобилей были электрическими - по сравнению с примерно 10% в США. Этому способствовали государственные субсидии в размере почти $230 млрд, выделенные в период с 2009 по 2024 год.

Трамп прибыл в Пекин с внушительной делегацией, в том числе насчитывающей более десяти руководителей ведущих американских компаний, что подчеркивает экономическую направленность визита. Среди них такие знаковые фигуры, как Илон Маск (Tesla, SpaceX) и Тим Кук (Apple). Особого внимания заслуживает участие генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Его не было в первоначальном списке делегации, опубликованном Белым домом, однако Трамп лично пригласил его. В итоге Хуанг присоединился к президентскому борту на дозаправке в Анкоридже (Аляска). Помимо них, в состав делегации вошли ключевые фигуры с Уолл-стрит, включая Ларри Финка (BlackRock) и Дэвида Соломона (Goldman Sachs), а также главы Boeing, Cargill, Citigroup, GE Aerospace, Mastercard, Meta, Micron, Qualcomm, Visa и других корпораций.

Какое место занимает Китай в конфликте Ирана и США?

Иранский конфликт станет одним из наиболее остро стоящих вопросов на переговорах. Вашингтон ожидает, что Пекин использует свое влияние на Тегеран в вопросе Ормузского пролива, поскольку КНР остается крупнейшим покупателем иранской нефти. Около половины всего нефтяного импорта самого Китая поступает с Ближнего Востока, и перебои в Персидском заливе сделали коммерческое судоходство уязвимым для атак и задержек, что непосредственно угрожает энергетической безопасности Пекина.

Иран может оказаться одной из немногих областей, где интересы США и Китая частично совпадают: обе стороны заинтересованы в восстановлении стабильных энергетических потоков через Залив. Однако Пекин не склонен слишком тесно координировать свои действия с подходом Вашингтона. Трамп, со своей стороны, заявил о готовности возобновить операцию "Проект Свобода" в расширенном масштабе, которая должна обеспечить судоходство через Ормузский пролив. Давление на Пекин с целью добиться его содействия в иранском урегулировании - один из главных, хотя и публично не афишируемых приоритетов американской делегации.

США разрывается между Тайванем и Китаем?

При этом Тайвань - это наиболее чувствительная тема двусторонних отношений. Для Пекина вопрос острова является сугубо внутренним делом Китая и не терпит внешнего вмешательства. Представитель Канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР заявил, что Китай решительно выступает против любых форм военных связей между США и Тайванем, и призвал американскую сторону "благоразумно урегулировать вопросы, связанные с Тайванем". Вчера МИД КНР также подтвердил "последовательную и четкую" позицию против американских поставок оружия острову.

Трамп, со своей стороны, подтвердил, что планирует обсудить с Си Цзиньпином вопрос продажи оружия Тайваню. В декабре прошлого года его администрация одобрила пакет военной помощи острову на сумму более $11 млрд. Высокопоставленный представитель администрации США заявил 11 мая, что изменений в американской политике по Тайваню не произошло и не ожидается. Напряженность вокруг острова возросла при тайваньском президенте Уильяме Лае Циндэ, чью партию Пекин резко критикует за позицию о суверенности Тайваня. Китай в последние годы регулярно проводит воздушные и военно-морские операции вокруг острова, усиливая военное давление. Для Тайбэя главный страх заключается в том, что остров может стать разменной монетой в более широкой геополитической сделке между Вашингтоном и Пекином.

Чего ждать от саммита Трампа и Си?

Саммит в Пекине вряд ли завершится всеобъемлющим торговым соглашением, поскольку структурные источники соперничества остаются неразрешенными. Более вероятен ограниченный набор договоренностей: продление тарифного перемирия, расширение обязательств Китая по закупкам американской сельскохозяйственной продукции, рамочные условия для дальнейших переговоров и возможное продление режима приостановки редкоземельных экспортных ограничений. Такое соглашение временно урегулировало бы соперничество, оставив нетронутой более глубокую проблему: две крупнейшие экономики мира остаются взаимозависимыми, но их правительства всё чаще рассматривают эту зависимость как стратегическую угрозу.