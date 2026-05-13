Коалиция по Ормузу хочет помочь дипломатическому процессу между США и Ираном

Миссия коалиции по разблокировке Ормуза поможет развитию дипломатического процесса американо-иранского урегулирования, соответствующее совместное заявление было распространено по итогам встречи глав Минобороны стран коалиции.
Переговоры проводились под председательством Великобритании и Франции, в них приняли участие военные представители порядка 40 стран-участниц коалиции.
"Миссия будет проводиться в отдельности любой другой военной кампании и будет поддерживать четкие каналы связи для деэскалации со всеми соответствующими государствами и партнерами"
– совместное заявление
В документе также подчеркивается, что работа миссии станет дополнением к нынешним дипломатическим усилиям, направленным на контакты и ослабление напряженности.
Согласно заявлению, миссия займется поддержкой гражданского судоходства и безопасности коммерческих перевозок. Еще одной задачей станет разминирование.
"Операции начнутся только при наличии благоприятных условий в полном соответствии с международным правом и национальными конституциями"
– совместное заявление