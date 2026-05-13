Коалиция по Ормузу хочет помочь дипломатическому процессу между США и Ираном

Страны-участницы коалиции по разблокировке Ормузского пролива планируют оказать содействие дипломатическому урегулированию между Вашингтоном и Тегераном.

Миссия коалиции по разблокировке Ормуза поможет развитию дипломатического процесса американо-иранского урегулирования, соответствующее совместное заявление было распространено по итогам встречи глав Минобороны стран коалиции.

Переговоры проводились под председательством Великобритании и Франции, в них приняли участие военные представители порядка 40 стран-участниц коалиции.

"Миссия будет проводиться в отдельности любой другой военной кампании и будет поддерживать четкие каналы связи для деэскалации со всеми соответствующими государствами и партнерами"

– совместное заявление

В документе также подчеркивается, что работа миссии станет дополнением к нынешним дипломатическим усилиям, направленным на контакты и ослабление напряженности.

Согласно заявлению, миссия займется поддержкой гражданского судоходства и безопасности коммерческих перевозок. Еще одной задачей станет разминирование.

"Операции начнутся только при наличии благоприятных условий в полном соответствии с международным правом и национальными конституциями"

– совместное заявление