Саудовская Аравия предложила пакт о ненападении между Ираном и странами региона

Многие страны Евросоюза поддержали инициативу Саудовской Аравии о заключении пакта о ненападении между Ираном и другими ближневосточными странами. В ЕС полагают, что это лучший способ избежать будущих конфликтов в регионе.

Cаудовская Аравия выступает за заключение пакта о ненападении между Ираном и странами Ближнего Востока. Об этом сообщают источники.

По их информации, Эр-Рияд предлагает оформить сделку по образцу Хельсинкских соглашений 1975 года, передает Financial Times.

Как отмечается, многим странам Евросоюза и институтам ЕС понравилась данная инициатива, которая теперь рассматривается "как лучший способ избежать будущих конфликтов". Они обратились к странам Персидского залива с призывом поддержать предложение, так как, по их мнению, данный пакт гарантирует Ирану, что на него больше не будет совершено нападение.