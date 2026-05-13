США перенаправили 70 судов после начала блокады Ирана

В CENTCOM сообщили о перехвате 70 судов с начала морской блокады Ирана. Еще четыре судна были выведены из строя

Вооруженные силы Соединенных Штатов перенаправили 70 коммерческих судов с момента вступления в силу американской блокады Ирана. Об этом сказано в сообщении Центрального командования США (CENTCOM).

В CENTCOM отметили, что за это время также вывели из строя четыре судна.

"По состоянию на сегодняшний день силы Центрального командования США (CENTCOM) перенаправили 70 коммерческих судов и вывели из строя 4 для обеспечения соблюдения установленного режима"

– Центральное командование ВС США

Кроме того, сообщается о пропуске 15 судов, которые перевозили гуманитарную помощь.

Напомним, США объявили о начале морской блокады Ирана 13 апреля.