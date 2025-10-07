Фильм "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном снимут и в Азербайджане

Азербайджан станет местом съемок новой части кинофраншизы "Доспехи бога 4: Ультиматум", главную роль в которой играет Джеки Чан, пишет Variety.

Работа над фильмом начнется в июле. Мировая премьера состоится во втором квартале будущего года.

Режиссер фильма – Роберт Кун, продюсерами выступят Эсмонд Рен и Игорь Цай. Производство реализует Salem Entertainment (Казахстан).

Герой Джеки Чана по имени Азиатский Ястреб снова займется поиском древнего артефакта "Тумар". Награда за него составляет более $20 млн.

По словам самого Джеки Чана, совместная работа с партнерами из региона позволит воплотить в жизнь новые визуальные и творческие возможности.