Развитие сотрудничества обсудили Центральный банк Азербайджана и АБР

Состоялась встреча первого заместителя председателя Центробанка Азербайджана Алияра Мамедъярова и генерального директора 3-го департамента Азиатского банка развития (АБР) по секторам Кристин Энгстром. Об этом сказано в сообщении, распространенном 13 мая ЦБ АР.
"В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между Центробанком и АБР, реформы, проводимые в финансовом секторе, "зеленое" финансирование, а также совместные инициативы по поддержке развития финансового сектора"
– ЦБ Азербайджана
Мамедъяров и Энгстром также коснулись развития двустороннего сотрудничества и возможностей технической помощи.