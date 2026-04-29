Развитие сотрудничества обсудили Центральный банк Азербайджана и АБР

Зампред ЦБ Азербайджана провел встречу с представителем АБР. Стороны поговорили о текущем состоянии двустороннего сотрудничества.

Состоялась встреча первого заместителя председателя Центробанка Азербайджана Алияра Мамедъярова и генерального директора 3-го департамента Азиатского банка развития (АБР) по секторам Кристин Энгстром. Об этом сказано в сообщении, распространенном 13 мая ЦБ АР.

Центральной темой обсуждения стало текущее взаимодействие Центробанка и АБР. Кроме того, стороны поговорили о реформах в финансовом секторе и "зеленом" финансировании.

"В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между Центробанком и АБР, реформы, проводимые в финансовом секторе, "зеленое" финансирование, а также совместные инициативы по поддержке развития финансового сектора"

– ЦБ Азербайджана

Мамедъяров и Энгстром также коснулись развития двустороннего сотрудничества и возможностей технической помощи.