Главы Россельхознадзора и Агентства пищевой безопасности Азербайджана провели встречу в России

Встреча руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с делегацией Агентства пищевой безопасности Азербайджана, возглавляемой председателем ведомства Гошгаром Тахмазли, состоялась сегодня в ходе рабочего визита представителей азербайджанского ведомства в Россию.

Участники переговоры обсудили перспективы дальнейшего наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в РФ в 2026 году, рассмотрели возможности для упрощения экспортных процедур.

В частности, были подняты вопросы, касающиеся упаковки и маркировки пищевых продуктов, требования в рамках госконтроля в области здоровья животных и растений, а также обеспечения здоровой продукцией высокого качества.

Ключевое внимание было уделено таким темам, как электронный обмен данными и опытом, идентификация животных, работа по борьбе с особо опасными болезнями животных. Рассматривались и способы контроля за оборотом пестицидов и агрохимикатов.

Глава российского ведомства Сергей Данкверт дал высокую оценку положительному опыту Азербайджана. Он заявил о своей уверенности в том, что эффективное сотрудничество между Россельхознадзором и AQTA будет продолжено в будущем.

Участники события коснулись и других тем, представляющих взаимный интерес.