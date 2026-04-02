Главы Россельхознадзора и Агентства пищевой безопасности Азербайджана провели встречу в России

Встреча руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с делегацией Агентства пищевой безопасности Азербайджана, возглавляемой председателем ведомства Гошгаром Тахмазли, состоялась сегодня в ходе рабочего визита представителей азербайджанского ведомства в Россию.
Участники переговоры обсудили перспективы дальнейшего наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в РФ в 2026 году, рассмотрели возможности для упрощения экспортных процедур.
В частности, были подняты вопросы, касающиеся упаковки и маркировки пищевых продуктов, требования в рамках госконтроля в области здоровья животных и растений, а также обеспечения здоровой продукцией высокого качества.
Ключевое внимание было уделено таким темам, как электронный обмен данными и опытом, идентификация животных, работа по борьбе с особо опасными болезнями животных. Рассматривались и способы контроля за оборотом пестицидов и агрохимикатов.
Глава российского ведомства Сергей Данкверт дал высокую оценку положительному опыту Азербайджана. Он заявил о своей уверенности в том, что эффективное сотрудничество между Россельхознадзором и AQTA будет продолжено в будущем.
Участники события коснулись и других тем, представляющих взаимный интерес.