В России может появиться первый стандарт исламского банкинга

Первый в России стандарт исламского банкинга может быть принят в ближайший месяц. Его разработка ведётся с участием Госдумы и Центробанка.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что первый стандарт исламского банкинга разработают в течение месяца. Об этом он сообщил на XVII Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир" в Казани.

"Возникают вопросы, поэтому нам надо там еще, в рамках ассоциации, вместе с ЦБ, вместе с рынком доработать, но я рассчитываю, что в течение месяца мы все это сделаем, и первый стандарт появится"

- Анатолий Аксаков

Аксаков добавил, что в Госдуме уже определили восемь базовых направлений для развития исламского банкинга. Сейчас они также проходят финальную доработку вместе с Банком России и финансовым сектором.

Отметим, что исламский банкинг предполагает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. В частности, запрещены начисление процентов, сделки с неопределённостью, а также финансирование игорного бизнеса, производства свинины, алкоголя и табака.

Эксперимент по внедрению партнерского финансирования по нормам ислама сейчас проходит в четырех регионах страны. В этот список входят Татарстан, Башкирия, Дагестан и Чечня. В 2025 году Госдума продлила действие пилотного проекта до сентября 2028 года.