Отдых в Абхазии оказался самым бюджетным за рубежом на майские праздники – РСТ

Абхазия, по данным нескольких туроператоров, признана самым дешевым направлением для отдыха на только что завершившиеся майские праздники, сообщает РСТ.

По информации сервиса "Островок", ночь в Абхазии в среднем стоила 4 950 рублей. Второе место по экономичности занял Казахстан (5,2 тыс рублей), в топ-3 также попала Грузия (5,4 тыс рублей). Далее следуют Узбекистан и Кыргызстан.

В "Интуристе" также поставили Абхазию на первое место среди бюджетных направлений, оценив средний чек на человека в 11 555 рублей (без дороги). В среднем россияне проводили в "Стране Души" пять ночей.

На маркетплейсе авторских туров YouTravel.me также самыми недорогими оказались туры в Абхазию. За ней следуют Грузия и Узбекистан.