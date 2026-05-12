Между Россией и США могло бы существовать взаимовыгодное сотрудничество и развиваться проекты, если бы Вашингтон не увязывал этот вопрос с украинским урегулированием, заявил Песков.

Экономическое сотрудничество, полезное и Москве, и Вашингтону, могло бы быть налажено в случае урегулирования на Украине или решения США о том, чтобы не увязывать возможность совместных с Россией проектов с украинской темой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в среду.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли РФ сотрудничество с США по "Северным потокам", если американская сторона выкупит у ЕС часть инфраструктуры проекта, представитель Кремля отметил, что Россия и США могли бы иметь множество выгодных совместных проектов.

"На повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее"

– Дмитрий Песков

Он заметил, что совместные проекты могли бы быть действительно полезны и выгодны как отечественным, так и американским компаниям.

"По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским регулированием, или по мере того, как украинское регулирование наступит, тогда, мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт"

– Дмитрий Песков