Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по мировой добыче нефти в этом году. По прогнозам аналитиков, среднесуточная добыча составит 102 млн баррелей "черного золота". Падение относительно прошлых показателей составило примерно 4 млн баррелей в сутки.

Отметим, что в предыдущем докладе агентства содержались более оптимистичные прогнозы, которые предсказывали падение добычи на 1,5 млн баррелей. Таким образом, новый прогноз ухудшился относительно предыдущего на почти 2,5 млн баррелей.

По данным МЭА, в прошлом году добыча составляла чуть более 106 млн баррелей в сутки.