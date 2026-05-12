МЭА понизило прогноз по мировой добыче нефти в этом году

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Аналитики МЭА понизили прогнозы по добыче нефти в этом году до 102 млн баррелей в сутки. В прошлом году добыча составляла 106 млн баррелей в день.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по мировой добыче нефти в этом году. По прогнозам аналитиков, среднесуточная добыча составит 102 млн баррелей "черного золота". Падение относительно прошлых показателей составило примерно 4 млн баррелей в сутки. 

Отметим, что в предыдущем докладе агентства содержались более оптимистичные прогнозы, которые предсказывали падение добычи на 1,5 млн баррелей. Таким образом, новый прогноз ухудшился относительно предыдущего на почти 2,5 млн баррелей. 

По данным МЭА, в прошлом году добыча составляла чуть более 106 млн баррелей в сутки.

