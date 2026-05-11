Трамп вылетел в Пекин

Президент США сегодня ранним утром вместе с большой делегацией, в которую вошли руководители крупнейших американских делегаций, вылетел из Аляски в Пекин с государственным визитом, который продлится до 15 мая.

Американский лидер и предприниматели сели на Аляске на борт номер один, который взял курс на столицу Китая. Известно, что администрация Трампа пригласила в качестве представителей крупного бизнеса США главу компании SpaceX Илона Маска, главу Apple Тима Кука и руководителей крупнейших американских корпораций сопровождать президента в ходе его государственного визита, передает ТАСС.

Полностью программа визита главы Белого дома в Поднебесную держится в секрете, однако уже известно, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Дональд Трамп намерен попросить его повысить степень открытости китайского рынка для компаний из США.

"Большая честь, что Дженсен Хуанг (Nvidia), Илон Маск, Тим Кук (Apple), Ларри Финк (BlackRock), Стивен Шварцман (Blackstone), Келли Ортберг (Boeing), Брайан Сайкс (Cargill), Джейн Фрейзер (Citi), Ларри Калп (GE Aerospace), Дэвид Соломон (Goldman Sachs)… и многие другие едут в великую страну КНР"

- Дональд Трамп

Глава Белого дома пообещал, что эта просьба будет выдвинута им в первую очередь, поскольку эта идея крайне выгодна для обеих стран.

Перед вылетом американский президент назвал США и Китай сверхдержавами, отметив: самой сильной страной на Земле в плане военной мощи являются США, а второй - Китай.

Государственный визит Трампа в Китай пройдет с 13 по 15 мая. Последний раз американский лидер был в КНР с государственным визитом 8-10 ноября 2017 года.