Встречи Трампа и Си Цзиньпина: когда были и к чему привели?

Несмотря на разногласия по большинству геополитических вопросов и торговую войну, США и КНР готовы к диалогу: 13-15 мая Трамп совершит официальный визит в Китай. Рассказываем о предыдущих встречах двух лидеров и о том, какой может стать новая.

США и Китай - две главные супердержавы мира, отношения между которыми начали стремительно портиться в 2017 году, когда Дональд Трамп впервые стал президентом Америки.

Первая встреча: ”Америка прежде всего” и ”потрясающий прогресс”

2017 год выдался наиболее насыщенным с точки зрения контактов лидеров Китая и США. Первая встреча состоялась в начале апреля 2017 года, через несколько месяцев после того, как Трамп был приведён к присяге в качестве президента. Тогда Си Цзиньпин прилетел во Флориду, в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, чтобы, в первую очередь, продемонстрировать жителям своей страны способность совладать с непредсказуемым американским президентом, программа которого ”Америка прежде всего” начала угрожать китайским интересам. Уже тогда Трамп открыто критиковал торговые практики Китая, негативно влияющие на американскую экономику. Результатом первой встречи высшего уровня стал, по словам Трампа, ”потрясающий прогресс” в американо-китайских отношениях.

Вторая встреча: ядерная угроза и экономическое давление

Вторая встреча двух лидеров состоялась спустя всего три месяца после первой. За прошедшее время иллюзии в отношении друг друга и у обеих сторон развеялись: накануне диалога на полях Саммита G20 В Гамбурге, Трамп ввел санкции против китайского банка из-за поддержки Северной Кореи и одобрил очередную продажу оружия Тайваню, который Китай считает собственной территорией.

Тем не менее вторая встреча лидеров прошла в позитивном ключе: Китай сообщил, что стороны договорились расширять двустороннее сотрудничество в самых разных сферах ради здорового и стабильного развития каждой из стран. США, в свою очередь, пытались убедить Китай надавить на Северную Корею с тем, чтобы ограничить её ядерную программу.

Однако всего через месяц после встречи Белый дом применил 301 статью Закона о торговле 1974 года, инициировав расследование предполагаемой кражи интеллектуальной собственности США Китаем.

Третья встреча: первый визит Трампа в Китай

Первый официальный визит Трампа в Китай состоялся в ноябре 2017 года. Вместе с американским лидером на встречу с Си Цзиньпином отправились представители бизнес-сообщества. Главной целью визита было оказать давление на Пекин с тем, чтобы улучшить ситуацию с торговым дисбалансом. В результате стороны заключили соглашения на $250 млрд, которые, тем не менее, оказались крайне поверхностными. Ноябрьская встреча в целом считается неудачной: вывести двусторонние связи на новый уровень не удалось, так как каждая сторона осталась при своём мнении как в отношении экономических, так и в отношении политических вопросов.

Через четыре месяца после третьей встречи с Си Трамп впервые ввёл пошлины против Китая, применив тарифы против китайских товаров на сумму в $50 млрд.

Четвертая встреча Трампа и Си

В четвертый раз Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретились спустя более чем год: в декабре 2018 года в Буэнос-Айресе. К тому времени тарифы Трампа действовали в отношении китайских товаров стоимостью $ 250 млрд, а китайские ответные пошлины затрагивали более 200 товаров из США, включая автомобили, самолёты и соевые бобы. Несмотря на торговую войну, оба лидера заявили, что встреча прошла крайне успешно, в дружеской и доверительной атмосфере. Стороны договорились продолжать тесные контакты и не вводить новые дополнительные пошлины друг против друга.

Пятая встреча - в Японии

Через три месяца после встречи в Буэнос-Айресе дефицит в торговле с Китаем достиг рекордных с 2008 года значений, а еще спустя два месяца, в мае, Трамп поднял пошлины на китайские товары с 10% до 25 и запретил китайскому технологическому гиганту Huawei закупать необходимые для производства компоненты у американских компаний. Китай в ответ поднял тарифы на американские товары стоимостью в $ 60 млрд. К пятой встрече в Осаке на полях саммита G20, которая прошла в конце июня 2019 года, США и Китай вели полномасштабную торговую войну.

Во время очередных переговоров Си и Трамп договорились снизить градус напряженности в сфере торговли: американский лидер обещал разрешить Huawei закупать необходимые товары в Америке, а лидер Китая заявил, что его страна будет покупать больше американской сельхозпродукции.

Спустя всего две недели после пятой встречи с Си Трамп сообщил, что Китай подводит Америку, и в первых числах августа объявил о новых тарифах в отношении китайских товаров. В ответ Китай запретил государственным компаниям покупать сельхозпродукцию из США.

Встреча шесть лет спустя

Шестая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина случилась спустя шесть лет после пятой: в октябре 2025 года на саммите АТЭС в Пусане. В очередной раз диалог лидеров касался, в первую очередь, торговых отношений: в первый год после второго избрания на пост президента Трамп успел ввести в отношении Китая тарифы в размере 145%, на что Пекин ответил 125-процентными пошлинами. Результатом встречи стало объявление годовой паузы в торговой войне: Трамп снизил тарифы на многие китайские товары до 10%, а Китай пообещал отменить экспортные ограничения на редкоземельные металлы и восстановить закупки американской сельхозпродукции.

О чем будут говорить Си и Трамп на новой встрече?

В настоящий момент торговые и экономические отношения между США и Китаем считаются стабильными, и на этот раз отправляясь в Китай, Трамп надеется: