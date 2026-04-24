Почему в США против китайского участия в проекте грузинского порта «Анаклия»?

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, соратник президента Трампа, резко высказался о возможном участии Китая в строительстве глубоководного порта "Анаклия" на черноморском побережье Грузии. Почему Уильсон считает «китайский порт на Черном море» противоречащим интересам США и почему Тбилиси и Пекину не удается договорится о полноценном строительстве порта.

Как Уилсон обосновал неприятие проекта «Анаклия» с китайским участием?

Член палаты представителей конгресса США от Южной Каролины, республиканец Джо Уилсон неоднократно высказывался о строительстве глубоководного порта «Анаклия» в контексте углубления отношений между правящей в Грузии партией «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардера Бидзины Иванишвили и Компартией КНР. По его мнению, эти отношения, как и строительство с решающим участием Пекина порта, в корне противоречит интересам США:

Китай заинтересован в контроле над этим портом, чтобы управлять транспортировкой редкоземельных металлов и минералов из республик Центральной Азии. Для Америки стратегически важно, чтобы порт оставался свободным и открытым, а не контролировался Компартией Китая

На какой стадии находится строительство порта "Анаклия"?

Пока грузинские власти самостоятельно, без иностранного участия строят инфраструктуру порта, в том числе дороги, ведущие к поселку Анаклия. На бюджетные деньги возводят укрепления в море, углубляя морское дно и готовя тем самым почву для дальнейших масштабных работ.

Несколько лет назад была достигнута предварительная договоренность с китайским консорциумом China Communications Construction Company (CCCC), который мог стать генеральным инвестором «Анаклия». Но переговоры о подписании инвестиционного контракта затянулись. Правительство ГМ якобы опасалась американских санкций в случае привлечения китайского консорциума и фактической передачи порта Анаклия в управление Пекину.

Однако за несколько дней до очередного заявления конгрессмена Уилсона бывший президент Национального банка Грузии Роман Гоциридзе обнародовал, со ссылкой на свои источники, перечень жестких требований китайской стороны к грузинским партнерам для начала строительства порта и китайских инвестиций.

На чем настаивает Пекин?

По информации Гоциридзе, считающегося одним из самых квалифицированных экспертов в сфере экономики, китайцы в ходе недавних переговоров с министром экономики Грузии Мариам Квривишвили требовали предоставить порту «Анаклия» статус свободной экономической зоны, то есть освободить от любых налогов, а также настаивали на государственных финансовых гарантиях Грузии для CCCC в случае, если порт не сможет привлечь достаточного количества грузов.

В перечне требований - отказ от любых работ по углублению дна двух других грузинских портов, Батуми и Поти, а также приоритет Китая как покупателя, если Тбилиси решит продать свою долю в консорциуме «Анаклия».

Такие требования неприемлемы для правительства Ираклия Кобахидзе, ведь в связи со строительством порта ГМ сталкивается с рядом внешнеполитических и внутриполитических проблем. Грузинские власти всячески стараются добиться выгодных условий строительства, владения и развития порта, чтобы иметь аргументы против местной оппозиции, обвиняющей правящую партию в отказе от сотрудничества с США и западом в пользу Компартии Китая.

Когда возник проект «Лазика-Анаклия»?

Еще в 2010 году тогдашний президент Михаил Саакашвили выступил с идеей строительства на черноморском побережье глубоководного порта и целого города. Правда, тогда он назывался «Лазика».

Саакашвили и его команда планировали выкупить у крестьян Восточной Грузии сельскохозяйственные земли, переселить их в «Лазику» трудоустроив в порту, а на востоке страны развивать большие сельскохозяйственные предприятия, объединив выкупленные земли. Главным партнером тогда также рассматривался Китай.

Но этим планам не суждено было сбиться: партия Саакашвили Единое национальное движение проиграла парламентские выборы 2012 года и потеряла власть, а ГМ Бидзины Иванишвили передала проект одному из крупнейших грузинских банков TBC и его основателю Мамуке Хазарадзе, который в течение нескольких лет пытался привлечь западных, в том числе частных американских инвесторов. Но те не верили в перспективность проекта без китайских грузов в порту.

Только после этого грузинские власти вернулись к идее приоритетного участия Китая, но проект все же сталкивается с большими трудностями с одной стороны из-за позиции Вашингтона, опасающегося усиления Китая на Южном Кавказе и на Черном море, а с другой – очень жестких условий, выдвинутых Пекином для своего участия в строительстве глубоководного порта.