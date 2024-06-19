Россия укрепляет военное сотрудничество с Северной Кореей

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе своего визита в Пхеньян обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном перспективы военного сотрудничества между странами с целью перевести его на устойчивую долгосрочную основу.

Министр обороны России Андрей Белоусов находится с рабочим визитом в Северной Корее по приглашению лидера КНДР на открытии музейно-мемориального комплекса боевых подвигов военнослужащих КНДР в зарубежной военной операции.

Сегодня в Пхеньяне он провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которых стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества, передает РИА Новости.

"Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году План российско-корейского военного взаимодействия на период 2027-2031 годов"

- Андрей Белоусов

Как отметил на встрече российский министр, сейчас российско-корейские межгосударственные отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, а текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане двусторонних контактов по целому ряду направлений.

Также Белоусов вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии (КНА), проявившим отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области. Отметив: сегодня чествуются истинные герои нашего времени, которые являются элитой корейских вооруженных сил, их гордостью и прочной опорой.

В ответном слове министр обороны КНДР Но Гван Чхоль выразил благодарность российским товарищам за оценку подвигов и заслуг, совершенных военнослужащими КНА в ходе зарубежной военной операции.