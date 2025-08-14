РФ и Украина провели обмен пленными в формате "193 на 193"

Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 193 на 193. США и ОАЭ оказали посреднические усилия в ходе возвращения российских военных.

В оборонном ведомства России сообщили о проведении между РФ и Украиной обмена пленными.

Москва вернула 193 военнослужащих из Украины, взамен переданы 193 российских военнопленных со стороны Киева.

"24 апреля с территории Украины возвращены 193 российских военнослужащих. Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ"

— Минобороны РФ

Уточняется, что в настоящее время российские военные находятся на территории Республики Беларусь, там им оказывают необходимую помощь.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты "оказали посреднические усилия гуманитарного характера" в ходе возвращения российских пленных.

Все вернувшиеся российские военные получат медицинскую помощь медицинских учреждениях Минобороны России, уточнила пресс-служба ведомства.