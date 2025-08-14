РФ и Украина провели обмен пленными в формате "193 на 193"

В оборонном ведомства России сообщили о проведении между РФ и Украиной обмена пленными.
Москва вернула 193 военнослужащих из Украины, взамен переданы 193 российских военнопленных со стороны Киева.
"24 апреля с территории Украины возвращены 193 российских военнослужащих. Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ"
— Минобороны РФ
Уточняется, что в настоящее время российские военные находятся на территории Республики Беларусь, там им оказывают необходимую помощь.
Как сообщили в российском оборонном ведомстве, Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты "оказали посреднические усилия гуманитарного характера" в ходе возвращения российских пленных.
Все вернувшиеся российские военные получат медицинскую помощь медицинских учреждениях Минобороны России, уточнила пресс-служба ведомства.