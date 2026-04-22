Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в США

Глава Белого дома хочет видеть президента России на саммите "Большой двадцатки" в США. Он должен пройти в Майами в середине декабря.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается пригласить российского коллегу Владимира Путина на саммит G20. Об этом сообщили несколько чиновников Белого дома, пожелавших остаться анонимными.

По данным газеты Washington Post, речь идет о саммите "Большой двадцатки", который пройдет 14-15 декабря этого года в Майами.

При этом издание отмечает, что на данный момент американский лидер не направлял приглашение президенту РФ.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в США пока не принято.