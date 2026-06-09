Малый театр России впервые приехал в Абхазию

Сухум принимает гастроли Малого театра России. Труппа московского театра представила "Женитьбу", также пройдет показ "Игроков".

В Абхазию с гастрольной программой впервые приехал Малый театр России. Гастроли театральной труппы начались с показа "Женитьбы", поставленной по классическому произведению Николая Гоголя.

"Малый театр России - один из старейших драматических театров, который в этом сезоне отмечает свое 270-летие. "Большие гастроли" Малого театра России в городе Сухуме организованы ФГБУК "Росконцерт" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ"

– Русдрама

14 июня зрители увидят второй спектакль "Игроки", в основе которого также творчество Гоголя. Сообщается, что на сцену выйдет звездный состав Малого театра.

Как отметил гендиректор Театра Искандера Ираклий Хинтба, культурное сотрудничество России и Абхазии в последнее время развивается ускоренными темпами. По словам Хинтбы, билеты на спектакли были раскуплены за один день.