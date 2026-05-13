Абхазия увеличит поставки мандаринов и голубики в Россию

Абхазские мандарины это бренд, поставки в Россию будут расти, рассказал Гунба. Также он отметил рос спроса на голубику из Абхазии.

Поставки цитрусовых и голубики из Абхазии в РФ вырастут в 2026 года, сообщил президент республики Бадра Гунба.

Он отметил, что абхазские мандарины известны и любимы потребителями, это бренд.

"Мы часто наблюдаем на российских прилавках продукцию китайских, испанских, турецких производителей под брендом абхазских мандаринов. Но никакой маркетинг в этой в связи не может конкурировать с качеством наших мандаринов"

_ Бадра Гунба

За прошедший зимний сезон республика поставила на российский рынок 34 тыс т мандаринов и добавил, что объемы экспорта будут расти каждый год.

Также он сообщил о росте спроса в РФ на голубику.

"Вы знаете, что продукция сельхозназначения Абхазии представлена практически на всей территории Российской Федерации. В основном это цитрусовые, но появляются новые культуры, которые пользуются высоким спросом россиян, - это голубика"

– Бадра Гунба

Глава Абхазии в беседе с РИА Новости поделился, что новые сельскохозяйственные культуры набирают "очень серьезные обороты" и выразил уверенность, что по итогам текущего года Абхазия в разы увеличит экспорт голубики в Россию.