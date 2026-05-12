В Грузии стремительно растет экспорт голубики

Грузия экспортировала голубику на $46,4 млн в 2025 году. Статистические данные опубликовало Министерство сельского хозяйства Грузии.

Объем экспортируемой голубики составил 6913 т, что на 38,5% больше показателей 2024 года. Финансовая выручка от продажи увеличилась на 64,5%.

Основными рынками сбыта грузинской голубики стали Россия, Армения, ОАЭ и Германия.

Производители выращивают голубику преимущественно в регионах Имерети, Самегрело, Гурия и Аджария. Государственные программы софинансирования позволяют хозяйствам планомерно увеличивать площади посадок.

Отметим, голубика входит в число главных товаров сельского хозяйства страны, а объемы ее экспорта растут быстрее других продуктов. С момента выхода на внешние рынки в 2019 году этот показатель ежегодно удваивается. Неизменным главным покупателем остается РФ.