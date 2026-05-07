В КБР сохраняется повышенная опасность схода лавин

В Кабардино-Балкарии вновь объявлено экстренное предупреждение из-за возможного схода снежных лавин в горах на высоте более 2 тыс метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14-15 мая в горах республики лавиноопасно"

— МЧС

Спасатели настоятельно рекомендуют местным жителям и туристам отказаться от походов в горы в непогоду и строго соблюдать правила безопасности. В МЧС напомнили, что снежные массы чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, поэтому таких участков следует избегать. Кроме того, любителям активного отдыха советуют кататься исключительно на разрешенных и размеченных трассах.

Всего на территории республики зафиксировано 132 лавиноопасных участка. Наибольшую угрозу представляет район Приэльбрусья в верховьях долины реки Баксан, в частности поляны "Азау", "Чегет" и "Большие Нарзаны".