США допускают поставки иранской нефти в Китай

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон готов снять санкции с китайских предприятий, которые импортируют иранскую нефть. Решение может быть принять в ближайшие дни.

Лидер США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что может рассмотреть снятие санкций с компаний Китая, которые импортируют иранскую нефть. По словам Трампа, решение может быть принято в ближайшие дни. 

"Мы об этом говорили, и я приму решение в течение нескольких дней"

– Дональд Трамп 

Отметим, что Вашингтон ранее выдал временную генеральную лицензию на продажу порядка 140 млн т иранской нефти, загруженной на танкеры. Власти США этой мерой стремились стабилизировать рынок "черного золота".

