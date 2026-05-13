Токаев и Эрдоган укрепили связи Астаны и Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заключили Декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба Акорды.

Уточняется, что документ был подписан в рамках переговоров и шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции, которые состоялись в Астане.

Также, стороны заключили различные соглашения на государственном, межправительственном и межведомственном уровнях, упомянули в официальном сообщении.

В частности, это документы в областях культуры, образования, здравоохранения, договоры об экономическом партнерстве и инвестициях.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с 13 по 14 мая находился в Казахстане с государственным визитом по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.