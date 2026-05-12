Вестник Кавказа

В Израиле сообщили о готовности к возобновлению войны с Ираном

Старый город Иерусалима
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Глава Минобороны Израиля подтвердил готовность страны к возобновлению конфликта с Ираном. Он подчеркнул, что угроза со стороны Ирана по-прежнему сохраняется.

Израиль готов к возможному возобновлению боевых действий с Ираном. Такое заявление сделал 14 мая глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац.

Выступая церемонии памяти павших в Шестидневной войне и Войне на истощение, он отметил, что миссия пока не завершена.

Руководитель оборонного ведомства добавил, что необходимо завершить эту кампанию и гарантировать, что Исламская Республика больше не будет представлять угрозу", которую она на протяжении многих поколений создает для Израиля, войск Соединенных Штатов и всего свободного мира.

""Как я уже говорил ранее – мы готовы к возможности, что вскоре нам придется снова действовать, чтобы обеспечить достижение этих целей"

– глава Минобороны Израиля

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
610 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.