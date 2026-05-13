Совместные проекты почти на $1 млрд запускают Астана и Анкара

Президентам Казахстана и Турции представили в Астане ряд совместных инвестиционных проектов двух стран. Их реализация позволит привлечь почти $1 млрд инвестиций.

Казахстан и Турция реализуют ряд масштабных проектов на территории центральноазиатской республики. Об этом информирует пресс-служба казахстанского лидера после встречи президентов двух стран Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В разных регионах Казахстана планируется возвести заводы, логистический центр и горно-обогатительный комбинат, что позволит создать более 3100 рабочих мест.

В частности, компания Miryıldız возьмет на себя строительство горно-обогатительного комбината в области Абай, а в Алматы İskefe Holding запустит производство желатина.

В Туркестанской области Orzax Group создаст современное производство биологически активных добавок, а в Актобе компания S Sistem Lojistik совместно с АО "Казпочта" создадут логистический центр на территории международного аэропорта. В Астане Tiryaki Holding займется строительством завода по глубокой переработке пшеницы и гороха.

"Реализация данных проектов позволит привлечь свыше $920 млн инвестиций и создать более 3100 рабочих мест в Казахстане. Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин доложил главам государств, что на сегодняшний день с участием турецких компаний в нашей стране осуществлено порядка 100 инвестиционных проектов на общую сумму около четырех миллиардов долларов в различных секторах экономики"

– пресс-служба президента РК