"Ноа" завоевал Кубок Армении по футболу

В Ереване только что завершился финал Кубка Армении по футболу между "Урарту" и "Ноа". Победу в матче, проходившем на Республиканском стадионе, одержал "Ноа" (4:2).

Счет на 10-й минуте открыл полузащитник "Урарту" Микаэль Мирзоян. На 27-й минуте нападающий "Ноа" Элдер Жозе Феррейра восстановил статус-кво, а в компенсированное к первому тайму время полузащитник Марин Яколиш вывел "Ноа" вперед.

На 52-й минуте Яколиш отправил третий мяч в сетку ворот "Урарту", а на 57-й минуте защитник Натанаэль Сантини сделал счет крупным. На 75-й минуте нападающий Эдик Варданян сократил отставание до двух мячей, однако на большее "Урарту" не хватило времени.

